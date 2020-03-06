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Театр Культура

В САТОБ представили свою трактовку оперы по повести Гоголя

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 марта, на малой сцене Театра оперы и балета состоялась самарская премьера "Оперы о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Геннадия Банщикова.

Фото: САТОБ

Дирижером-постановщиком оперы выступил художественный руководитель театра Евгений Хохлов. Режиссировала спектакль Оксана Штанина.

Действие повести Николая Гоголя, написанной в 1834 г., по задумке режиссера, теперь происходит в советской коммунальной квартире. Музыкальный руководитель спектакля также дополнил произведение несколькими музыкальными номерами из XX века.

Режиссер Оксана Штанина рассказала журналистам: "У Гоголя действие происходит в ХIХ веке в Миргороде, главные герои - помещики. Мы решили, что для нас как для артистов это достаточно скупо, и перенесли место действия в коммунальную квартиру, населив ее персонажами, которых нет у Гоголя и в опере. Это придало конфликту необходимой остроты. К тому же многие из ныне живущих прошли через жизнь в коммунальной квартире, это должно быть близко зрителям. Весь конфликт - в ружье, как и в оригинале. Но мы - театр, нам интересно расширять границы, тем более что на нашей Малой, экспериментальной сцене и в нашем спектакле возникают и другие конфликты".

"Лично мне эта опера очень нравится, - рассказал журналистам Евгений Хохлов. -  Я уже имел с ней дело в театре "Санктъ-Петербургъ Опера". Но здесь, в нашем театре, совершенно новое прочтение - неординарное, живое. Несмотря на довольно малую продолжительность, в опере много юмора, сарказма, цитат, отсылающих к классическим произведениям. Это ребус, который нужно поразгадывать".

Главные партии в одноактной опере исполнили Анатолий Невдах, Андрей Антонов, Наталья Беляева, Владимир Боровиков, Наталья Дикусарова, Иван Пилюкшин.

Во втором отделении зрители увидели одноактную оперу Сергея Кортеса "Медведь" по комедии Антона Чехова в постановке Михаила Панджавидзе.

Партии исполнили Татьяна Гайворонская, Андрей Антонов, Анатолий Невдах. За дирижерским пультом стоял Борис Бенкогенов.

В следующий раз зрители смогут услышать исполнение "Оперы о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" и оперы "Медведь" 24 марта.

"Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" - вторая премьера на малой сцене от Театра оперы и балета в 2020 году. В конце февраля театр представил сценическую кантату Carmina Burana Карла Орфа.

В тот же вечер на главной сцене театра Евгений Хохлов с оркестром САТОБ представили зрителям "Ленинградскую симфонию" Дмитрия Шостаковича. Исполнение Седьмой симфонии было приурочено к 78-й годовщине премьеры произведения в самарском театре.

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