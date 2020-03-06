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ДТП Происшествия

Появились подробности ДТП с погибшим в Безенчукском районе

БЕЗЕНЧУК. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области рассказали о подробностях ДТП со смертельным исходом в Безенчукском районе.

Напомним, авария произошла в 7:30 5 марта на дороге Безенчук — Александровка — Верхнепечерское.

По данным полиции, 61-летний водитель Lada Granta между 5 и 6 км трассы не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся со встречным Chevrolet Niva под управлением 56-летнего мужчины.

Пострадали оба водителя. Их госпитализировали в Безенчукскую ЦРБ. Кроме того, на месте происшествия до приезда "скорой" скончалась 69-летняя пассажирка Lada Granta.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать погодные и дорожные условия.

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