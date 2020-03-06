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Преступления Происшествия

Самарца, решившего подзаработать на наркотиках, будут судить

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор Кировского района Самары утвердил обвинительное заключение в отношении 32-летнего местного жителя Дмитрия К., которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, мужчина решил подработать и в интернете договорился о продаже наркотиков с человеком, личность которого следствие не установило. В декабре 2019 г. он сделал "закладку" в Самаре с крупной партией N-метилэфедрона — 16,03 г.

Подозреваемого задержали дома, где изъяли еще 286,37 г N-метилэфедрона и 181,61 г мефедрона.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.

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