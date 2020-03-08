Стали известны составы команд на матч "Крылья Советов" - "Рубин"

Стали известны составы на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ "Рубин" — "Крылья Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба.

В стартовом составе самарцев вместо дисквалифицированного за красную карточку в прошлом матче Срджана Мияйловича вернулся отбывший дисквалификацию Александр Анюков, который выведет команду на поле с капитанской повязкой. Из-за травм в игре не примут участия защитники Виталий Лысцов и Владимир Полуяхтов. В список запасных игроков впервые включен новичок "Крыльев" иракский полузащитник Сафаа Хади.

В стартовом составе "Рубина", возглавляемого Леонидом Слуцким, Александр Зуев, выступавший за "Крылья" в 2017 году.

"Рубин": 22 Дюпин, 2 Старфельт, 7 Подберезкин (к), 8 Йевтич, 10 Коновалов Иг., 11 Зурико, 12 Зуев, 19 Игнатьев И., 21 Кварацхелия, 27 Пабло, 33 Данченко.

Запасные: 23 Коновалов Ив., 93 Городовой, 5 Уремович, 14 Гранат, 18 Могилевец, 25 Макаров Д., 28 Абильдгор, 69 Степанов, 71 Поярков, 77 Самошников.

"Крылья Советов": 39 Фролов, 3 Чернов, 18 Зеффан, 22 Анюков (к), 50 Карпов, 11 Попович, 17 Зиньковский, 28 Антон, 40 Тимофеев, 77 Кабутов, 9 Радонич.

Запасные: 1 Рыжиков, 81 Овсянников, 7 Хади, 8 Гацкан, 10 Терехов, 15 Глушенков, 23 Комбаров, 30 Иванов, 44 Чичерин, 69 Голенков, 90 Бурлак.

Матч "Рубин" — "Крылья Советов" начнется в 15:00 по самарскому времени.