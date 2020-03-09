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Тольяттинец получил условный срок за мошенничество с социальными выплатами

ТОЛЬЯТТИ. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в законную силу приговор в отношении 45-летнего жителя Тольятти, осужденного за мошенничество с получением субсидии за жилищно-коммунальные услуги и социальной выплаты за сына-студента, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе следствия сотрудниками органов внутренних дел установлено, что в период с апреля 2016 г. по июль 2019 г., мужчина предоставил в органы соцзащиты и учреждения образования заведомо ложные сведения о наличии дохода и размере заработной платы, для признания его семьи малоимущей. Причиненный ущерб составил более 150 тыс. рублей.

В отношении мужчины СУ Управления МВД России по г. Тольятти были возбуждены уголовные дела, по признакам преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере" (пять эпизодов преступной деятельности) и по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159.2 УК РФ "Покушение на мошенничество при получении выплат в особо крупном размере" (одно преступление).

Следователями проанализировано более 40 финансовых документов, устанавливающих причастность жителя города Тольятти к данному преступлению и собран необходимый объем доказательств, позволивший суду сделать вывод о его виновности.  

В настоящее время приговором Ленинского районного суда Самары мужчина признан виновным в совершении мошенничества. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы (условно). Приговор вступил в законную силу.
 

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