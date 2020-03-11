Компания "Газпром газораспределение Самара" создает новые рабочие места

Компания "Газпром газораспределение Самара" проинформировала о своей заинтересованности в метрологах. На сайте компании размещено сообщение о наборе 15 специалистов.

Профессию метролог не следует путать с метеорологом. Метролог не отвечает за прогнозы погоды: он занимается измерительными приборами. Профессия не на слуху, но без метрологов не просто всем остальным специалистам, работающим с измерениями.

Линейка, циркуль и весы долгое время оставались едва ли не единственными измерительными приборами. Но как убедиться, что линейка в Москве отмеряет тот же метр, что линейка в Самаре? Тогда и возникла необходимость в метрологах. Именно они отвечают за правильные показания всех измерительных приборов. К слову, сейчас это уже не только всем понятные линейка, циркуль и весы, но и сложнейшие системы автоматизации.

Компания "Газпром газораспределение Самара" использует в своей работе различные средства измерения: манометры, датчики давления, сигнализаторы загазованности и комплексы учета газа. Аварийные бригады компании каждый день пользуются газоанализаторами, течеискателями и целым рядом других устройств с измерительными функциями.

Хозяйство, за которым следят метрологи "Газпром газораспределение Самара", насчитывает более 1500 измерительных приборов, каждый из которых они должны поверять и калибровать, т. е. подогнать показания приборов под эталонные значения. Проверкой приборов метрологи занимаются в специальных лабораториях. Работа кропотливая, требующая немало терпения.

Годен или не годен? На такой вопрос метрологам предприятия приходится отвечать каждый день. У каждого измерительного прибора есть свой эталон, своего рода совершенный образец, чьи показания признаны идеальными. Хранятся эталоны в тепличных условиях — стеклянные дверцы защищают их от пыли, кондиционер — от перегревания и переохлаждения. В помещении, где находятся эталоны, метрологи следят и за давлением, и за влажностью, и даже за вредными примесями в воздухе.

Хотя эталонов в сотни раз меньше, чем измерительных приборов, с их помощью метрологи могут проверить всё — от приборов, измеряющих давление газа, до тех, что измеряют длину трубопровода.

Несмотря на то что каждый год появляются новые измерительные приборы, еще более точные, чем прежние, старые приборы необходимо вовремя поверять.

Какой будет метрология через 10 лет, можно только догадывается. Ясно одно — метрологи не останутся без работы.

"Сотрудники "Газпром газораспределение Самара" каждый день измеряют загазованность помещений, проверяют давление газа в трубе. Система автоматизации контролирует датчики на всей протяженности газовых сетей. За достоверность показаний приборов отвечают метрологи. Поэтому создавая метрологическую службу, мы приглашаем на работу метрологов, как уже состоявшихся специалистов, так и выпускников вузов, не имеющих опыта работы", — отметил генеральный директор "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.

Учебный центр предприятия совместно с базовой кафедрой СамГТУ "Газораспределение и газопотребление" предоставляют возможность студентам пройти практику в компании и применить свои знания и навыки в рабочих процессах предприятия.