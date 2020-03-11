Новые нормативы накопления мусора планируется подготовить к сентябрю 2020 года

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области обязали до 1 сентября 2020 г. завершить работу по пересмотру нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и рассмотреть вопрос об их изменении. Такая информация содержится в программе мероприятий по исполнению посланий президента РФ Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Напомним, для оценки обоснованности действующих нормативов накопления ТКО в шести муниципальных образованиях региона проводятся сезонные исследования массы и объема отходов. Об этом сообщали региональные СМИ в декабре текущего года, добавляя, что в дальнейшем полученные данные лягут в основу определения новых нормативов ТКО, которые установит департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Как ранее сообщал Волга Ньюс, общественники и депутаты региона пытались признать недействующим приказ регионального министерства энергетики и ЖКХ №1023 об утверждении норматива накопления ТКО, исходя из квадратного метра.

Им был утвержден норматив накопления ТКО для жителей Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Самары, Сызрани, Тольятти и Чапаевска в размере 0,091 куб. м в год с 1 кв. метра.

Для остальных территорий сохраняется норматив, установленный приказом минэнерго от 19 декабря 2016 г. №804 - он "привязан" не к квадратным метрам, а к количеству проживающих людей.

Однако в ноябре прошлого года в удовлетворении требований граждан отказал облсуд, а в феврале 2020 г. это решение признал легитимным Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.