Общественники не смогли оспорить приказ о "мусорных" нормативах в апелляции

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Самарского областного суда, который отказал общественникам и депутатам в признании недействующим приказа регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства № 1023 об утверждении норматива накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), исходя из квадратного метра.

Напомним, оспариваемым приказом утвержден норматив накопления ТКО для жителей Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Самары, Сызрани, Тольятти и Чапаевска в размере 0,091 куб. м в год с 1 кв. метра.

Для остальных территорий сохраняется норматив, установленный приказом минэнерго от 19 декабря 2016 г. № 804 — он "привязан" не к квадратным метрам, а к количеству проживающих людей.

Истцами по делу выступали депутаты Самарской губернской думы Алексей Краснов и Михаил Матвеев, депутат думы Тольятти Павел Турков, адвокат Александр Шаронин и ряд общественников региона.

Как ранее пояснял Алексей Краснов, по его мнению, оспариваемый приказ приводит к ограничению прав жителей городов, в отличие от тех, кто проживает на сельских территориях.

В ноябре прошлого года Самарский областной суд в удовлетворении требований истцов отказал, и они обратились с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию. Последняя, однако, признала решение облсуда легитимным.

Отметим, это не единственное разбирательство, касающееся тарифов и нормативов на вывоз мусора. В прошлом году областной суд также рассматривал требования об отмене приказов, устанавливающих тарифы на вывоз мусора. В этом вопросе облсуд встал на сторону общественников и признал частично недействующими тарифы на вывоз мусора. Однако Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в декабре 2019 г. это решение отменил.