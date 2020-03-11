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Тольяттинец пропил свой компьютер, а потом заявил, что его украли

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральный райсуд Тольятти вынес приговор 44-летнему мужчине, которого признали виновным в ложном доносе (ч. 1 ст. 330 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Центрального района.

Осенью 2019 г. мужчина заложил свое имущество: системный блок и музыкальные колонки в комиссионный магазин за 1800 рублей. На эти деньги он купил спиртное.

22 сентября 2019 г. он написал заявление в полицию о том, что накануне вечером около дома у него украли компьютер стоимостью 40 тыс. рублей.

Во время доследственной проверки обнаружилось, что никакого преступления не было.

Обвиняемый полностью признал вину.

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