Гендиректор самарской фирмы получил условный срок за махинации с возмещением НДС

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 50-летнего гендиректора ООО "И.П.К.", которого обвиняли в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Кировского района.

По версии правоохранителей, мужчина обманул сотрудников налоговой службы, включив в первичные бухгалтерские документы и налоговые декларации ложные сведения. По бумагам, ООО "И.П.К" якобы что-то приобретало у ООО "Т.И." Таким образом фирма незаконно получила возмещение НДС за 2 квартал 2015 г. — более 240 тыс. руб. и пыталась получить незаконное возмещение НДС за 3 квартал 2015 г. — более 119 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему четыре года лишения свободы и штраф 450 тыс. руб. условно с испытательным сроком четыре года.