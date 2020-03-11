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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из ТРК "Вива Лэнд" в Самаре эвакуировали 950 человек

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 марта, в 20:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТРК "Вива Лэнд" на пр. Кирова, 147 в Кировском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие в 20:30 к ТРК огнеборцы установили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на первом этаже здания.

В региональном управлении МЧС отмечают, что погибших и пострадавших нет. До прибытия сотрудников экстренных служб из здания было эвакуировано 950 человек.

Напомним, предыдущая эвакуация из здания торгово-развлекательного центра случилась в конце февраля 2020 года, тогда было эвакуировано 300 человек.

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