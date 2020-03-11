Виктор Полянский: Муниципалитеты встраиваются в единую систему публичной власти

В среду, 11 марта, Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию. Голосование за поправки состоится 22 апреля — в новую редакцию предлагают внести изменения в части определения новых полномочий органов власти для обеспечения ее стабильности.

Член Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский полагает, что подобное изменение в отношении к власти имеет ряд объективных причин.

"Стране, обществу, гражданам нужна страховка от ошибок власти. Большая доля "ручного" управления одного человека имеет некоторые риски. "Два ключа" при принятии важных политических решений в значительной мере гарантируют их качество, стабильность публичной власти. Чтобы предотвратить возможное внутреннее противостояние, конфликты, в обновленной Конституции закрепляются новые полномочия органов власти, усиливающие систему взаимоконтроля (в рамках механизма сдержек и противовесов). Так, назначение руководителей "силовых" ведомств будет происходить только после консультаций в Совете Федерации, а Государственная Дума будет утверждать руководство и состав Правительства РФ. Конституционный Суд получает возможность заранее заблокировать антиконституционные законы", — отметил Полянский.

По мнению Виктора Полянского, данная перспективная стратегия развития страны будет приниматься с учетом мнения регионов — для этого усилена роль Госсовета, которому придается конституционный статус. Муниципалитеты встраиваются в единую систему публичной власти, что позитивно скажется на ее эффективности, социальном самочувствии населения страны в целом, и в том числе жителей нашей области.