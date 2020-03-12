Уволен начальник Северного депо после инцидента с трамваем в Самаре

В Самаре уволили начальника Северного трамвайного депо. Такое решение было принято по итогам служебной проверки после ЧП с перевернувшимся в районе ТЦ "Апельсин" трамвая, пишет samara.kp.ru со ссылкой на директора ТТУ Михаила Ефремова.

"По итогам служебной проверки мы объявили выговоры всем мастерам депо, из которого выпустили неисправный трамвай, а также водителю, которая действовала не по инструкции. Она должна была оставаться в вагоне и удерживать его до прибытия техпомощи", — рассказал Ефремов.

Он также отметил, что теперь будет лично на постоянной основе проводить проверки всех депо, чтобы лучше контролировать ситуацию и не допустить подобных ЧП.