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Общество

Уволен начальник Северного депо после инцидента с трамваем в Самаре

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре уволили начальника Северного трамвайного депо. Такое решение было принято по итогам служебной проверки после ЧП с перевернувшимся в районе ТЦ "Апельсин" трамвая, пишет samara.kp.ru со ссылкой на директора ТТУ Михаила Ефремова.

"По итогам служебной проверки мы объявили выговоры всем мастерам депо, из которого выпустили неисправный трамвай, а также водителю, которая действовала не по инструкции. Она должна была оставаться в вагоне и удерживать его до прибытия техпомощи", — рассказал Ефремов. 

Он также отметил, что теперь будет лично на постоянной основе проводить проверки всех депо, чтобы лучше контролировать ситуацию и не допустить подобных ЧП.

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