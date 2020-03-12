16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на ул. Уральской водитель грузовика столкнулся с автомобилем полиции Водитель легковушки сбил коляску с двумя детьми в Самаре Самарчанка устроила несколько ДТП в канун 8 Марта и отказалась от медосвидетельствования В результате ДТП на Красноглинском шоссе пострадали женщина и девочка-подросток На ул. Некрасовской столкнулись три авто, есть пострадавшие

ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Уральской водитель грузовика столкнулся с автомобилем полиции

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 11 марта, в пятом часу вечера в Куйбышевском районе 23-летний водитель автомобиля Scania врезался в автомобиль полиции, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным правоохранителей, водитель фуры не уступил дорогу служебному полицейскому автомобилю Lad Granta, водитель которого ехал по служебному заданию со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и столкнулся с ним. 

Как сообщили в областной полиции, во время ДТП никто не пострадал. А транспортные средства получили механические повреждения.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5