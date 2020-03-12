В Самаре на ул. Уральской водитель грузовика столкнулся с автомобилем полиции

В среду, 11 марта, в пятом часу вечера в Куйбышевском районе 23-летний водитель автомобиля Scania врезался в автомобиль полиции, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным правоохранителей, водитель фуры не уступил дорогу служебному полицейскому автомобилю Lad Granta, водитель которого ехал по служебному заданию со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и столкнулся с ним.

Как сообщили в областной полиции, во время ДТП никто не пострадал. А транспортные средства получили механические повреждения.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.