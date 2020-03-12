"РКС-Самара" продолжит сообщать о домах с самой засоряемой канализацией

За два месяца 2020 года сотрудники "РКС-Самара" устранили более 800 засоров на внутриквартальных сетях канализации. Чаще всего причиной засоров становится то, что жильцы домов предпочитают бросать мусор и пищевые отходы в раковину или унитаз, а не в мусорное ведро.

Дома, где чаще всего забивается канализация из-за неправильных действий жильцов, расположены на ул. Клинической, 32; Коммунистической, 14; Водников, 40; Куйбышева, 14; Белорусской, 99 и 106; Гагарина, 14; Карла Маркса, 165А; Красноармейской, 147 и 125А. По этим адресам за последние годы канализация забивалась более 10 раз! В некоторые из этих домов бригады "РКС-Самара" приезжали по нескольку раз в месяц, прочищали колодцы и доставали исключительно бытовой мусор.

Что ни в коем случае нельзя спускать в канализацию:

1. Влажные салфетки и средства личной гигиены.

2. Жир, оставшийся от приготовления пищи — его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.

3. Пищевые продукты и их отходы: очистки от овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т. д.

4. Средства контрацепции.

5. Подгузники.

6. Тряпки (даже самые маленькие).

7. Бумага.

8. Строительный и бытовой мусор.

9. Гранулы для кошачьих лотков.

10. Лекарства.