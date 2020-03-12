"РКС-Самара" продолжит сообщать о домах с самой засоряемой канализацией

За два месяца 2020 года сотрудники "РКС-Самара" устранили более 800 засоров на внутриквартальных сетях канализации. Чаще всего причиной засоров становится то, что жильцы домов предпочитают бросать мусор и пищевые отходы в раковину или унитаз, а не в мусорное ведро.
Дома, где чаще всего забивается канализация из-за неправильных действий жильцов, расположены на ул. Клинической, 32; Коммунистической, 14; Водников, 40; Куйбышева, 14; Белорусской, 99 и 106; Гагарина, 14; Карла Маркса, 165А; Красноармейской, 147 и 125А. По этим адресам за последние годы канализация забивалась более 10 раз! В некоторые из этих домов бригады "РКС-Самара" приезжали по нескольку раз в месяц, прочищали колодцы и доставали исключительно бытовой мусор.
Что ни в коем случае нельзя спускать в канализацию:
1. Влажные салфетки и средства личной гигиены.
2. Жир, оставшийся от приготовления пищи — его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.
3. Пищевые продукты и их отходы: очистки от овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т. д.
4. Средства контрацепции.
5. Подгузники.
6. Тряпки (даже самые маленькие).
7. Бумага.
8. Строительный и бытовой мусор.
9. Гранулы для кошачьих лотков.
10. Лекарства.