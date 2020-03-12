Гражданин Кыргызстана отправится в колонию за пропаганду терроризма и вербовку самарчанки

В Самарской области суд вынес приговор гражданину Кыргызстана Тынчтыкбеку Жолболдуеву. Мужчину признали виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также вербовке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, не позднее 2017 г. Жолболдуев принял идеологию террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) и начал в Интернете оправдывать и пропагандировать идеологию насилия.

А с 2017 по 2018 г. мужчина завербовал в террористическую организацию жительницу Самары 1987 года рождения.

Суд приговорил Жолболдуева к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.