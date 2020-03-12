Сельчанин ножом в горло ударил женщину, посчитав, что от него спрятали алкоголь

В Челно-Вершинском районе местного жителя приговорили к четырем годам лишения свободы условно за причинение тяжких травм (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челно-Вершинского района.

В декабре 2019 г. пьяный житель с. Заиткино поссорился с односельчанкой, с которой вместе выпивал. Когда во время застолья мужчине сказали, что спиртное закончилось, он воспринял это как личное оскорбление и решил, что от него скрывают оставшийся алкоголь. Из-за этого он ударил собутыльницу кухонным ножом в шею.

Женщина получила тяжкую травму.