АвтоВАЗ отзывает более 12 тыс. автомобилей

АвтоВАЗ отзывает 12 192 транспортных средств марки Lada Vesta, Xray, Largus, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2019 г. по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению в разделе "Документы".

Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

Представители автогиганта проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На всех транспортных средствах будет проведена замена обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.