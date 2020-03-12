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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ отзывает более 12 тыс. автомобилей

ТОЛЬЯТТИ. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ отзывает 12 192 транспортных средств марки Lada Vesta, Xray, Largus, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2019 г. по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению в разделе "Документы".

Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

Представители автогиганта проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На всех транспортных средствах будет проведена замена обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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