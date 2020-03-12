По факту исчезновения жителя Сергиевска возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту исчезновения 51-летнего Владимира Белоглазова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

17 октября 2019 г. мужчина ушел из дома на ул. А. Галяшина в с. Сергиевск и не вернулся.

Правоохранители предполагают, что Белоглазов стал жертвой преступления.

Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, худощавое телосложение, рост 185-190 см, русые с сединой короткие волосы, серо-голубые глаза, был одет в зеленый армейский бушлат, камуфляжные брюки и черные берцы.

Всех, кому известна какая-либо информация, правоохранители просят обращаться по телефонам: 8(846) 339-12-15, 8(846) 339-12-15 или 020 (102 с мобильного).