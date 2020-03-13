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Экология Общество

Денис Волков: "Мы должны ликвидировать проблемы, которые не дают работать общественным экологическим инспекторам"

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской губернской думе прошло заседание общественной комиссии при комитете по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, на которой рассматривали вопрос эффективности работы общественных экологических инспекторов. Такими инспекторами являются инициативные граждане, прошедшие обучение в профильных ведомствах и получившие соответствующие удостоверения. Они имеют право фиксировать различные нарушения экологического законодательства и передавать их в контролирующие органы.

Фото: Фото предоставлено автором

Как отметил модератор и инициатор мероприятия депутат, член регионального штаба ОНФ Денис Волков, сейчас созданная в регионе система деятельности общественных инспекторов занимает пятое место в федеральном рейтинге ОНФ. Но вместе с тем, есть очень много проблем, которые не дают развиваться направлению. "Мы собрали машину, но она не работает эффективно, — констатировал Волков. — Общественные инспектора должны быть руками и ногами региональных и федеральных контролирующих органов. Потому что у этих ведомств физически нет столько людей, чтобы охватить все проблемы: незаконные свалки, вырубку леса, хранение опасных отходов и так далее. Инспекторы готовы делать это, но в своей работе они встречают множество порогов. Начиная с правовых и заканчивая тем, что на их сигналы не реагируют должным образом. Мы должны выработать механизм эффективного взаимодействия, чтобы система заработала в полную мощь и ликвидировать проблемы, которые не дают работать экологическим инспекторам. Эта та работа с общественниками, о которой в своем послании говорили и президент Владимир Путин, и губернатор Самарской области Дмитрия Азаров".

Существующую проблему взаимодействия с контролирующими органами подтвердили и сами инспекторы, которые приняли активное участие в круглом столе. Так, например, Дарья Мельникова рассказала о вопиющих случаях нарушения экологического законодательства на территории Тольятти и Ставропольского района, которые так и остались безнаказанными. Также она попросила СМИ уделять больше внимания работе инспекторов. В свою очередь, руководитель управления государственного экологического надзора областного минлесхоза Станислав Рогов пояснил, что существуют законодательные рамки, которые во многом ограничивают деятельность экологических инспекторов. Вместе с тем, по его словам, работа общественников очень важна для министерства, поскольку они проводят много профилактической работы. "Инспекторы отчитываются нам о проделанной работе и на основании этих отчетов мы принимаем решение, продлять им полномочия или нет", — подчеркнул Рогов.

Однако до реальных дел — штрафов, уголовных и административных разбирательств — выявленные инспекторами нарушения действительно не доходят. По словам члена регионального штаба ОНФ Станислава Бугреева, это проблема касается не только инспекторов, но и в целом системы общественного контроля. "Приходится проделывать невероятно сложную работу, чтобы доказать контролирующим органам, что выявленный факт — действительно нарушение, — поделился своим опытом Бугреев. — Но в итоге мы получаем массу отписок со ссылками на статьи в законодательстве, что очевидный вопиющий факт нарушения отсутствует. Я не знаю, с чем это связано, с нежеланием работать, брать на себя ответственность или с прямой заинтересованностью в сокрытии факта нарушения закона".

В процессе жарко дискуссии были намечены пути налаживания эффективного взаимодействия общественных инспекторов и профильных ведомств. Кроме того, Денис Волков предложить проработать систему поощрения самым активным ребятам — это могут быть не только грамоты и призы, но и возможности для карьерного роста. Например, участие в федеральных форумах. Подводя итоги мероприятия, депутат попросил всех участников круглого стола направить ему прозвучавшие предложения по решению вопроса. Также собравшиеся поддержали его предложение о регулярном проведении круглых столов, посвященных работе общественных экологических инспекторов.

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