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Власть и политика

Дмитрий Камынин: Новая Конституция должна отвечать современным реалиям

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губернской думы поддержали поправки в Конституцию РФ. Накануне законопроект в третьем чтении приняла Госдума РФ, также его одобрил Совет Федерации. Голосование за поправки состоится 22 апреля.

Сейчас продолжается обсуждение предложенных изменений. Так, впервые в основном законе страны предлагается закрепить понятия "информационные технологии" и "безопасность персональных цифровых данных".

Руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин уверен, Конституция должна обновляться, чтобы Россия всегда шла вперед и не откатывалась в "дремучие времена".

"Россия была, есть и будет страной научно-технического прогресса. Мы возродили свой потенциал и готовы совершить скачок в будущее. Это позволит стране вновь обеспечить себе первенство в самых перспективных отраслях.  Чтобы достичь этого, поддержка и развитие науки должны стать одним из приоритетов государства. Современная Конституция должна отвечать современным реалиям, — считает Дмитрий Камынин.

 

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