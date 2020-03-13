Дмитрий Камынин: Новая Конституция должна отвечать современным реалиям

Депутаты Самарской губернской думы поддержали поправки в Конституцию РФ. Накануне законопроект в третьем чтении приняла Госдума РФ, также его одобрил Совет Федерации. Голосование за поправки состоится 22 апреля.

Сейчас продолжается обсуждение предложенных изменений. Так, впервые в основном законе страны предлагается закрепить понятия "информационные технологии" и "безопасность персональных цифровых данных".

Руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин уверен, Конституция должна обновляться, чтобы Россия всегда шла вперед и не откатывалась в "дремучие времена".

"Россия была, есть и будет страной научно-технического прогресса. Мы возродили свой потенциал и готовы совершить скачок в будущее. Это позволит стране вновь обеспечить себе первенство в самых перспективных отраслях. Чтобы достичь этого, поддержка и развитие науки должны стать одним из приоритетов государства. Современная Конституция должна отвечать современным реалиям, — считает Дмитрий Камынин.



