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Экология Общество

В с. Алексеевка неочищенные стоки канализации сливали в реку

АЛЕКСЕЕВКА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Алексеевка неочищенные канализационные стоки сбрасывали в реку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее прокуратура района во время проверки обнаружила, что на расстоянии 400-500 м от дома №248 по ул. Ленинской с. Алексеевка и в 7 м от плотины в реку Съезжая сбрасывают неочищенные сточные воды канализации, которые также попадают на прибрежную зону.

Ответственным за обслуживание канализации является МУП "Жилищно-коммунальная служба муниципального района Алексеевский Самарской области".

В итоге руководителю МУП внесли представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении юрлица и его директора Сергея Долбенкова возбудили административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.

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