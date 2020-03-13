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Суды Происшествия

Тольяттинец пытался прибрать к рукам дорогостоящую недвижимость матери

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский райсуд Тольятти вынес приговор 30-летнему местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве с жильем (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В мае – июне 2018 г. мать мужчины, имеющая проблемы с алкоголем, находилась на длительном лечении в реабилитационном. В это время тольяттинец нашел похожую на нее женщину и с паспортом матери оформил на себя сделки дарения четырехкомнатной квартиры стоимостью 15 млн руб. и продажи однокомнатной квартиры за 2 млн рублей.

В суде мужчина полностью признал вину. Потерпевшая просила не наказывать ее сына строго. Женщине удалось добиться признания сделок недействительными и вернуть себе собственность.

В мужчину приговорили к году и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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