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Театр Культура

В Самарской филармонии покажут музыкальный спектакль для детей "Храбрый портняжка"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 марта, в 12:00 Самарская государственная филармония приглашает детей и взрослых на музыкальный спектакль "Храбрый портняжка" по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм.

В шутливой и ироничной манере спектакль повествует о похождениях простого и трудолюбивого Портняжки. Главный герой сказки обладает исключительной находчивостью и смекалкой. Он ловок, смел и умен. Храбрый портняжка обводит вокруг пальца грозного великана, побеждает страшных разбойников, находит свою любовь и… становится королем.

"Создавая наши музыкальные спектакли, мы стараемся сделать их интересными не только для детей, но и для взрослых, которые пришли с ними. Поэтому остроумные тексты и веселые коллизии героев не оставят равнодушными зрителей любого возраста", — отмечает заслуженный артист РФ, главный режиссёр Самарской филармонии Сергей Куранов.

Оригинальная пьеса написана специально для этого спектакля. Действие дополняют красочные костюмы и детали декораций.

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