В суд передано дело о гибели самарца, который связанный выбросился из окна из-за издевательств и требования денег

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего Александра Калиничева, обвиняемого в вымогательстве и незаконном лишении человека свободы (п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 163, п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ), об этом сообщили в СК РФ.

По данным ведомства, преступления выявлены в ходе расследования дела по факту обнаружения 16 мая 2018 г. в Самаре тела мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, при этом со связанными руками и ногами.

"На первоначальном этапе следствия, находившиеся незадолго до происшествия в квартире вместе с погибшим Павел Густарев, Виктория Шуваева и Александр Бирюков пытались представить случившееся как самоубийство по причине неадекватного поведения потерпевшего, которого пришлось связать из-за агрессии с его стороны", — сообщают в СК РФ.

Однако после передачи уголовного дела в центральный аппарат СК России установлены факты вымогательства денежных средств и незаконного лишения человека свободы.

По версии следствия, пользуясь сведениями о наличии у потерпевшего долгов перед их общими знакомыми, Густарев и Калиничев в период с 9 апреля по 16 мая 2018 г. требовали от него передачи денежных средств в значительно превышающем задолженность размере, желая обратить их в свою пользу.

С целью оказания на потерпевшего психологического воздействия для принуждения к передаче денег он был незаконного лишен свободы с 9 по 11 апреля 2018 г. Густаревым и Калиничевым, а с 15 по 16 мая 2018 г. — Густаревым, Шуваевой и Бирюковым.

Не выдержав издевательств, потерпевший 16 мая выбросился из окна.

По ходатайству следователя в отношении всех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Причем Густареву и Шуваевой — заочно, поскольку от следствия они скрылись.

"Следствием собраны достаточные доказательства виновности Калиничева, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительнным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — уточнили в СК РФ. — Ранее в суд направлено уголовное дело в отношении Бирюкова, выделенное в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Густарев и Шуваева объявлены в международный розыск".