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Суды Происшествия

Юный самарец, перевозивший наркотики, получил шесть с половиной лет "строгача"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор суда, вынесенный 19-летнему самарцу, которого признали виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков (ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Рузаевском линейном отделе МВД России на транспорте.

Юношу задержали полицейские в поезде Москва — Челябинск в июле 2019 года. У него изъяли семь свертков с более чем 660 г синтетических наркотиков.

"Наркотические средства злоумышленник забрал из тайников в Московской области, расфасовал по сверткам и вез в Самару с целью сбыта", — отметили в Рузаевском линейном отделе МВД России на транспорте.

Суд назначил парню шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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