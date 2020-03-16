16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья" проиграли "Тамбову" 3-0 Молодежка "Крыльев Советов" не смогла доиграть матч с "Тамбовом" из-за удалений "РТ-Капиталу" не отдали здание Дома промышленности за долги "Крыльев Советов" "Крылья Советов" обыграли "Рубин" в Казани Стали известны составы команд на матч "Крылья Советов" - "Рубин"

Футбол Спорт

"Крылья" проиграли "Тамбову" 3-0

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 16 марта, в 22-ом туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" встречались с "Тамбовом", который свои домашние матчи проводит в Нижнем Новгороде, сообщает официальный сайт клуба.

Фото: www.kc-camapa.ru

Счет в матче открыли хозяева поля. На 33-й минуте игры, после навеса в штрафную, мяч оказался у Георгия Мелкадзе, который с линии штрафной отправил мяч в угол ворот "Крыльев".

На 53-й минуте после ошибки Никиты Чернова Владимир Обухов вышел один на один с голкипером и переиграл Евгения Фролова – 2:0. На 80-й минуте вратарь "Тамбова" Гиорги Шелия ввел мяч в игру, отправив его далеко вперед, Антон Килин оказался один на один с Евгением Фроловым и установил окончательный счет в матче – 3:0.

Деян Радонич получил в матче предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне, и он пропустит следующий матч.

На 85-й минуте матча, выйдя на замену, дебютировал иранский полузащитник "Крыльев" Сафаа Хади.

В 23-м туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" принимают грозненский "Ахмат". Матч на "Самара Арене" запланирован на воскресенье, 22 марта, в 15:00.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5