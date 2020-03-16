"Крылья" проиграли "Тамбову" 3-0

В понедельник, 16 марта, в 22-ом туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" встречались с "Тамбовом", который свои домашние матчи проводит в Нижнем Новгороде, сообщает официальный сайт клуба.

Счет в матче открыли хозяева поля. На 33-й минуте игры, после навеса в штрафную, мяч оказался у Георгия Мелкадзе, который с линии штрафной отправил мяч в угол ворот "Крыльев".

На 53-й минуте после ошибки Никиты Чернова Владимир Обухов вышел один на один с голкипером и переиграл Евгения Фролова – 2:0. На 80-й минуте вратарь "Тамбова" Гиорги Шелия ввел мяч в игру, отправив его далеко вперед, Антон Килин оказался один на один с Евгением Фроловым и установил окончательный счет в матче – 3:0.

Деян Радонич получил в матче предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне, и он пропустит следующий матч.

На 85-й минуте матча, выйдя на замену, дебютировал иранский полузащитник "Крыльев" Сафаа Хади.

В 23-м туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" принимают грозненский "Ахмат". Матч на "Самара Арене" запланирован на воскресенье, 22 марта, в 15:00.