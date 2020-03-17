Самарцы с восторгом приняли "Королевский цирк"

200 костюмов, 100 разножанровых артистов, 20 грандиозных номеров и королевский размах "Королевского цирка" — нового шоу Гии Эрадзе, - представили самарцам на премьере 14 марта.

Корреспондент Волга Ньюс побывал на премьере, и забегая вперед, спешит доложить самарцам, что заданные анонсирущей шоу информацией высокие ожидания от спектакля полностью сбылись.

Премьера — абсолютный эксклюзив. Самарский зритель первым увидел уникальные номера, которые так высоко оценило международное цироквое жюри вместе с принцессой Монако Стефанией. "Королевский цирк" Гии Эрадзе в 2019 году стал триумфатором 43-го фестиваля в Монте-Карло. Впервые за всю историю ежегодного Международного циркового фестиваля высшую престижную награду "Золотого клоуна" получил не отдельный номер, а российский коллектив целиком.

…С началом представления манеж превращается в замок с хрустальными люстрами, мраморными колоннами и фонтанами, а его интерьер декорирован бархатом и кристаллами Swarovski. Зал украшен так, чтобы зритель погрузился в атмосферу ещё до начала шоу, этой же цели служат сценический свет и дым-машины. Украшен и купол цирка: здесь создано звёздное небо с обманчиво хрупкими хрустальными люстрами — на них выступают воздушные гимнасты.

Рассматривая из зрительного зала одни только костюмы, уже можно было окунуться в сказочную атмосферу. Одеяние на девушках и юношах авторское, а, значит, уникальное: богатые ткани, стразы, смелый дизайн.

К слову, каждая программа, спродюсированная Гией Эрадзе, имеет свой особенный, узнаваемый почерк. Это сложнейшие дорогие номера, талантливые и красивые, как на подбор, артисты, декорации и костюмы, выполненные в особой эстетике. Золото, перья, яркие краски, необычное освещение и авторская музыка — изящная рамка для шоу на стыке жанров театра, мюзикла и эстрады.

Но цирк не был бы цирком без номеров. Оригинальное решение — образ

королевского шута — танцевального комического персонажа, ведущего зрителей "сквозь" номера. Понравилась еще одна находка — артисты работают не только на манеже, но и в проходах, причем на всех ярусах зала.

Еще раз подчеркнем, что у Эрадзе — не просто набор выходов артистов, а мини-спектакли, собранные в единое художественное полотно, в дерзкое и запоминающееся шоу. Таких мини-спектаклей в шоу около 20. В каждом номере своя идея, история.

Так, самарцы в ходе грандиозного трёхчасового выступления побывали на Королевском балу, перенеслись в страстную Испанию с её бесстрашными тореадорами, встретились с ледяной русской зимой, с её оленями, полярными лисами. Зрители познакомились с обитателями Колизея — грозными африканскими львами под охраной римских гладиаторов.

Маленькие самарцы с восторгом и энтузиазмом встречали каждый номер с участием животных. Так, "Королевский патруль" дрессировщицы собак Виктории Елисеенко собрал, пожалуй, самые жаркие их аплодисменты. Белоснежные королевские пудели и сенбернары с видимым удовольствием показывали детям искусство дрессировки.

Восхитили зрителей Максим Бощенко с Екатериной Потапович — дрессировщики яков и артисты пылкого испанского блока. В целом удивительные номера с дрессированными животными никого не оставили равнодушными. Кроме оленей, лисиц, собак, яков и попугаев, зрителей ждала встреча с розовыми пеликанами. Эти крупные птицы с размахом крыльев свыше двух метров показали себя во всей красе, пролетев над головами собравшихся!

Долгожданные львы и тигры оказались во втором отделении. К слову, руководитель и главный гладиатор аттракциона "Колизей", дрессировщик львов Артём Лазаревский начинал в цирке ассистентом дрессировщика, — работал с двухмесячными львятами, приучал их к себе, выкармливал, дневал и ночевал в вольере. Сейчас Артём работает на манеже сразу с шестью хищниками.

Звезда арены — лилигр по кличке Барон, сын африканского белого льва и лигрицы — потомка тигрицы и льва. Что касается общения с животными, зрители воочию убедились в преимуществе ручной дрессуры. Работа с животными в каждом номере шла через подкормку, ласку и слово. Поэтому и дрессировщик без страха обнимался со львами, и даже клал им в пасть голову.

В программе "Королевского цирка" представлено множество зрелищных акробатических выступлений. Это и чудо баланса и победы над гравитацией эквилибристов на першах в номере "Гистрионы", изящность и грация фламинго в одноименном номере на кольце и трогательная история любви в исполнении воздушных гимнастов на полотнах.

В номере "Фламинго" Диана Кисаева просто восхитительна! В первом отделении изящная воздушная гимнастка и 20 артисток балета под музыку Дениса Гарнизова, композитора балета Аллы Духовой TODES, презентуют зрителям "Райских птиц". Все — розовые фламинго в свете прожекторов кажутся живыми. Во втором отделении Диана работает в дуэте с супругом. Это история о любви "рассказывается" под самым куполом цирка.

Представитель династии канатоходцев, артист-эквилибрист Алихан Алиханов с детства участвовал в номере отца "Дагестанские канатоходцы". Алихан развивает редкий жанр эквилибристики на першах. Самарцы рукоплескали групповому номеру, в котором артисты выступают на металлических шестах высотой в шесть или девять метров, удерживаемых на плечах их коллег.

Программа заканчивается под замечательную песню "Аплодисменты", которую сочинил композитор Алексей Гарнизов, и исполняет для "Королевского цирка" Филипп Киркоров. Весь зал стоя аплодировал королевским артистам.