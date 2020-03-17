Губернатор рассказал о мерах, принятых в регионе в связи с коронавирусом

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о мерах, которые были приняты властями региона в связи с коронавирусом. Видео с обращением к жителям губернии он опубликовал в соцсети.

"Знаю, что многие обеспокоены распространением коронавируса и вправе знать, как обстоят дела в нашем регионе. Еще в январе утвердил план противоэпидемических мероприятий, по которому в аэропорту пассажиры международных рейсов проходят двойной контроль с помощью тепловизоров. На вокзалах и в местах большого скопления людей усилены меры дезинфекции. Ситуация в мире меняется быстро, и мы должны действовать решительно. С сегодняшнего дня вводим режим повышенной готовности. Начало весны — это и "благоприятное" время для ОРВИ, поэтому переводим школьников и студентов на дистанционное обучение. Также ограничиваем проведение массовых мероприятий", — заявил глава региона.

Он подтвердил, что у трех человек, недавно госпитализированных в Тольятти, анализы на коронавирус оказались положительными. По словам губернатора, заболевшие находятся в инфекционных боксах, их состояние удовлетворительное. Лица, которые контактировали с ними, также изолированы и наблюдаются специалистами. В больницах для борьбы с угрозой есть все необходимое, — диагностические тест-системы, аппараты искусственной вентиляции легких, предусмотрены резервные госпитали.

"Друзья, призываю вас быть осторожнее — чаще мыть руки и не посещать без надобности многолюдные места. Руководителям организаций и работодателям необходимо проверять самочувствие сотрудников, — дать людям возможность измерять температуру, при появлении симптомов отправлять в медучреждения. Тех, кто приехал из-за границы, прошу обследоваться и 14 дней по возможности не выходить из дома. Задать вопросы и проконсультироваться со специалистами можно по "горячей линии": 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82. Надеюсь на вашу сознательность и внимательное отношение к своему здоровью. Уверен, что вместе мы сможем противостоять угрозе!", — заключил Дмитрий Азаров.