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Общество

В Красноярском районе выявлен еще один случай АЧС

КРАСНЫЙ ЯР. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В непосредственной близости от с. Новый Буян Красноярского района обнаружены тела двух павших кабанов. По результатам проведенных исследований образцов патматериала выявлена ДНК вируса АЧС, сообщает Россельхознадзор.

Кабаны были обнаружены в лесной зоне, недалеко от загона, где был обнаружен первый очаг АЧС в Новом Буяне в феврале 2020 года.

В настоящее время осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага (сжигание трупов павших животных, дезинфекция места сжигания трупов, дезинфекционные мероприятия инфицированного объекта).

 

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