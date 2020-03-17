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Общество

В Тольятти разыскали пропавшую в начале марта 17-летнюю девушку

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Тольятти установили местонахождение 17-летней местной жительницы, пропавшей из поля зрения близких 3 марта, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, за помощью к правоохранителям обратилась мать подростка. Она рассказала, что в последний раз видела дочь в швейной мастерской на ул. Комсомольской. Мать и дочь поссорились и девушка ушла в неизвестном направлении.

Полицейские проверяли места возможного пребывания подростка, опросили знакомых и близких друзей, узнали приметы пропавшей, во что она была одета, и где ее видели в последний раз. Довели ориентировку до личного состава полиции тольяттинского гарнизона и соседних регионов, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Стражи порядка проводили работу по розыску и установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе с помощью СМИ и общественности.

В результате девушка была найдена. Она проживала на территории города у подруги, с которой познакомилась в оздоровительном лагере. По данным сотрудников органов внутренних дел, в отношении подростка противоправных действий не совершалось, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время, по заявлению матери, несовершеннолетняя снята с розыска.

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