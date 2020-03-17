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Самарца приговорили к обязательным работам за уклонение от погашения долга в размере более 4 млн рублей Дело о гибели самарца, связанным выбросившегося из окна из-за издевательств, ушло в суд Незаконная охота на кабана стоила нарушителю 290 тыс. рублей Главному госинспектору областного МЧС Анне Третьяковой назначили судебный штраф Гражданин Кыргызстана отправится в колонию за пропаганду терроризма и вербовку самарчанки

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Самарца приговорили к обязательным работам за уклонение от погашения долга в размере более 4 млн рублей

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в силу соответствующего судебного акта (ст. 177 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

По данным надзорного ведомства, на суде государственным обвинителем доказана вина мужчины в том, что зная о вступившем в законную силу 29 июня 2015 г. решении суда, удовлетворившего иск кредитора о взыскании с него задолженности в размере более 4,2 млн руб., он уклонялся от уплаты, скрывал данные о своем фактическом материальном положении, достоверные сведения о месте своей работы и не предоставлял сведения о заработке. Но при этом, как сообщают в прокуратуре Промышленного района, в июле 2015 г. он купил за 350 тыс. руб. автомобиль, а в январе 2016 г. его продал за 420 тыс. рублей. И в период с 29 июня 2015 г. по 1 января 2016 г., скрыл от судебного пристава-исполнителя информацию о получении на свой расчетный счет денег в сумме свыше 989 тыс. рублей. Кроме того, он скрыл и информацию об оплате жилого помещения в Самаре по договору аренды в размере не менее 400 тыс. рублей. То есть, по версии следствия, долговые обязательства перед кредитором добровольно не исполнял.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу.

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