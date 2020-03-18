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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре очистят и благоустроят площадку на 6 причале

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в рамках месячника по благоустройству приведут в порядок площадку на 6 причале, сообщает пресс-служба городской администрации.

На месте бывшего объекта потребительского рынка сейчас находятся груды строительного мусора, что вызывает недовольство проживающих рядом людей.

"Набережная - одно из самых знаковых и излюбленных горожанами мест для прогулок и отдыха, поэтому в ближайшее время эта территория будет очищена от мусора, и совместно с жителями мы решим, как ее в дальнейшем использовать или благоустроить", - подчеркнула Елена Лапушкина и поручила департаменту городского хозяйства до 16 апреля организовать работу по вывозу и уборке строительного мусора.

Гид потребителя

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