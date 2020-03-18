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Баскетбол Спорт

Баскетболистки "Самары" вышли в финал, обыграв "Пересвет"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" отыгрывает "-14" и берет решающий матч полуфинала: 73:68 в третьей игре с "Пересветом".

После равного начала "Самаре" вроде бы удалось чуть оторваться: по трехе отправили в цель Екатерина Сафонова и Людмила Мальцева, в концовке стартового периода пару раз уверенно разобралась с оппонентами в "краске" Яна Митрофанова - но соперницы и не думали сдаваться, постоянно держась на расстоянии в три-четыре очка. Завершив четверть с небольшим перевесом (22:19), наша команда долгое время его удерживала, но в середине второго периода позволила гостям повести в счете - 30:31. А перед большим перерывом "Пересвет" и вовсе отправил "Самару" в нокдаун - 33:43.

Треха Ирины Киселевой в начале третьей четверти смотрелась обнадеживающе. Но к середине четверти команда Виктора Курильчука "горела" уже "-14" (38:52). Остановить падение помогло дальнее попадание Олеси Косяковой, затем издали были точны Ирина Киселева, Екатерина Сафонова и Людмила Мальцева. И уже в заключительной десятиминутке Яна Митрофанова подвела итог погоне - 58:58. Еще шесть минут соперницы потратили на "качели", и только за две с половиной минуты до сирены Ирина Киселева (снова трехой!) вернула нашей команде лидерство - 71:68. Это попадание и стало решающим.

Соперником нашей команды в финале станет оренбургская "Надежда-2", также в трех матчах переигравшая пензенскую "Юность". Сроки решающих матчей станут известны чуть позже.

Напомним, в Самарской области, предварительно, до 10 апреля, отменены все спортивные соревнования. 

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