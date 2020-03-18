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Общество

Региональное минобрнауки опровергло информацию о рейдах по школам

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство образования и науки Самарской области назвало недостоверной информацию о том, что по школам региона и общественным местам будут проводиться проверки с целью выявления детей - нарушителей карантина, сообщает пресс-служба ведомства. Такие сведения, по словам представителей министерства, распространяются в социальных сетях.

"В соцсетях активно распространяется следующая информация: "В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом". Минобрнауки СО сообщает, что это сообщение является фейком. Призываем горожан не верить слухам, а достоверную информацию получать на официальном сайте и страницах министерства в соцсетях", - уточняют в ведомстве.

Напомним, с 17 марта по 1 апреля все учебные заведения региона переведены на дистанционное обучение. Детские сады региона работают в прежнем режиме, организуя усиленный "утренний фильтр".

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