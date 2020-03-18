В Отрадном нашли мать брошенного младенца

Полицейские установили личность матери брошенного младенца в Отрадном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, вечером 17 марта 22-летняя местная жительница принесла в больницу новорожденного мальчика, которого она якобы нашла на полу в тамбуре подъезда дома на ул. Пионерской.

Мать младенца искали более чем 200 сотрудников полиции. Они обошли квартиры 11 домов на ул. Пионерской, проверили сведения о женщинах, состоявших на учете по беременности, медицинские, религиозные и соцучреждения. Осмотрели места концентрации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.

В итоге выяснилось, что матерью ребенка является девушка, которая и принесла его в больницу. Сейчас она находится в отпуске по уходу за полуторагодовалым сыном. Как рассказала девушка, она родила вечером 17 марта и, боялась реакции родителей, с которыми проживает, отнесла мальчика в больницу. Свое решение мать объяснила тяжелым материальным положением и тем, что о беременности узнала на позднем сроке, когда аборт делать было поздно.

Мальчик находится в лечебном учреждении, его жизни и здоровью ничто не угрожает.