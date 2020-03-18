Родители смогут получить информацию о состоянии детских аттракционов через QR-код

Аттракционы для детей в Самарской области будут делать с QR-кодом - с помощью телефона родители смогут получать информацию о производителе и техническом состоянии каруселей. Об этом рассказал областной минсельхоз, получивший недавно полномочия для проверок аттракционов.

"В прошлом году в полномочия министерства сельского хозяйства был внесен надзор за аттракционами. До этого на территории Самарской области надзором за аттракционами не занимался практически никто", - рассказал руководитель Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Акимов.

Сотрудники министерства уже проверили более 1,5 тыс. аттракционов в 63-м регионе. Кроме того, по жалобам ревизоры зафиксировали семь нарушений содержания каруселей, горок и батутов. "С апреля вступают в силу правила государственной регистрации аттракционов. Инспекция гостехнадзора будет регистрировать аттракционы, выдавать свидетельства о регистрации и государственные регистрационные знаки", - рассказал Сергей Акимов.



Регистрационные знаки будут представлять собой металлические таблички с порядковым номером, кодом региона и QR-кодом. С помощью мобильного телефона можно будет "считать" QR-код и узнать о производителе, проверках и состоянии аттракциона.

При регистрации аттракционов потребуется большой пакет документов, в том числе акт оценки технического состояния. Акт оценки будут выдавать специализированные организации, их в России всего семь. Переход на новую систему регистрации аттракционов будет плавным и займет более года.

"Сейчас мы готовимся к летнему сезону в самарских парках. Все аттракционы будут ежедневно проверяться. Если посетители заметят какие-то нарушения - они также могут сообщить об этом в администрацию парка или нам", - рассказала заместитель руководителя по правовым вопросам МАУ "Парки Самары" Ирина Колесникова.

Обратиться с жалобой можно и в региональный минсельхоз по адресу: Самара, ул. Невская, 1 или по телефону (846) 332-09-68.

Минсельхоз теперь будет проверять и аттракционы в торговых центрах, например, машинки и мотоциклы, на которых предлагают покататься детям в помещении, если скорость этих устройств выше 5 км/ч.