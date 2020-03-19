Председатель Сызранского районного суда перешла в Шестой кассационный суд

Председатель Сызранского районного суда Алла Антошкина назначена судьей Шестого кассационного суда, базирующегося в Самаре. Соответствующий указ подписан президентом 18 марта.
Тем же указом в судьями Шестого кассационного суда назначены судья Самарского областного суда Ирина Ромасловская, судья Безенчукского районного суда Мария Штырлина, судья Верховного суда Республики Башкортостан Фарида Гаиткулова и председатель Бугурусланского суда Оренбургской области Алексей Калиновский.
Также назначение на должность зампреда Самарского областного суда получил Александр Шилов.