16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Путин: "При всей важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья граждан" Голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти на дому Председатель Сызранского районного суда перешла в Шестой кассационный суд Зампредом Самарского областного суда назначен Александр Шилов Самарскую область в новом составе ОП РФ будет представлять Павел Покровский

Федеральная власть Власть и политика

Председатель Сызранского районного суда перешла в Шестой кассационный суд

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 320
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель Сызранского районного суда Алла Антошкина назначена судьей Шестого кассационного суда, базирующегося в Самаре. Соответствующий указ подписан президентом 18 марта.

Тем же указом в судьями Шестого кассационного суда назначены судья Самарского областного суда Ирина Ромасловская, судья Безенчукского районного суда Мария Штырлина, судья Верховного суда Республики Башкортостан Фарида Гаиткулова и председатель Бугурусланского суда Оренбургской области Алексей Калиновский.

Также назначение на должность зампреда Самарского областного суда получил Александр Шилов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5