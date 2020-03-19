Пропавший в Самаре мальчик найден живым и здоровым

В Самаре найден пропавший накануне девятилетний Дмитрий П. Об этом изданию сообщили его родственники.

Напомним, мальчик пропал вчера днем. Его поисками занимались волонтеры и полиция. Где был и по какой причине не вернулся домой ребенок, не сообщается.

"У детей между собой идет игра, когда они в сообщениях ставят в конце восклицательные знаки и три точки, потом прячутся на сутки не выходят ни на какую связь. Вот и Дима поиграл. Проведите беседы с детьми", - написали в чате школы, где учится мальчик.