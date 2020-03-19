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Власть и политика

Светлана Малкина: "Приоритет семейного воспитания очень важен"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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22 апреля состоится всенародный референдум о принятии поправок в Конституцию Российской Федерации. Предлагается сделать семью и детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Эту поправку прокомментировала учитель истории и обществознания школы пос. Рощинский, заслуженный учитель Самарской области Светлана Малкина.

"Абсолютно согласна с поправками, связанными с детьми. Они необходимы и своевременны. Отрадно, что забота о будущем поколении уже прослеживается в национальных проектах. Семья и дети - гарантия будущего страны, именно поэтому в нашей стране  демографии уделяется пристальное внимание", - считает учитель.

По мнению Светланы Малкиной, духовное и нравственное воспитание - еще одно ключевое направление государственной политики: "Мы это видим на примере того, какое внимание в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне уделяется патриотическому воспитанию". 

"В поправках говорится о том, что государство создает условия для интеллектуального развития детей. С этим невозможно не согласиться, ведь одаренные, талантливые дети - высокий потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и социальные задачи", - добавила Светлана Малкина.

"Приоритет семейного воспитания.очень важен. Сегодня во многих странах роль семьи, семейного воспитания нивелируется. Испокон веков в России бережно хранили семейные традиции, они передавались из поколения в поколение. Сохранение семейных ценностей, повышение качества жизни, поддержка материнства и детства служат основными приоритетами социальной политики государства. В этом отношении также очень хорошо работают национальные проекты. В том числе оказывается весомая поддержка детям, оставшимся без попечения родителей", - заявила заслуженный учитель.

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