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Театр Культура

Театр драмы перенес на май-июнь спектакли, попавшие в карантин

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский театр драмы перенес спектакли, пришедшиеся на время карантина.

Все спектакли, которые должны были состояться с 18 марта по 11 апреля, будут перенесены на май-июнь.

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