Театр драмы перенес на май-июнь спектакли, попавшие в карантин

Самарский театр драмы перенес спектакли, пришедшиеся на время карантина.
Все спектакли, которые должны были состояться с 18 марта по 11 апреля, будут перенесены на май-июнь.
Самарский театр драмы перенес спектакли, пришедшиеся на время карантина.
Все спектакли, которые должны были состояться с 18 марта по 11 апреля, будут перенесены на май-июнь.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.