Самарские школьники показали, каким видят город будущего

Всероссийский благотворительный проект компании МТС "Поколение М" совместно с Музеем модерна подвел итоги регионального этапа творческого конкурса "Будущее время "Поколения М" в Самарской области.

Творческим заданием конкурса было создание рисунка или эссе на тему "Самара - город будущего". За время проведения конкурса юные самарские художники и писатели загрузили на сайт "Поколения М" более сотни работ. Будущее Самары предстало в детских работах в виде 3D-принтеров на улицах, печатающих корм для бездомных животных, делегаций инопланетян на волжской набережной, футуристических стеклянных дворцов на месте привычных многоэтажек и прохожих в очках виртуальной реальности. Лучшими художественными работами жюри регионального этапа конкурса признало рисунки Ксении Косяковой (13 лет), Дарьи Лазиной (17 лет) и Кирилла Селиверстова (14 лет). Специальной номинации от Музея модерна удостоились работы Алисы Петуховой (11 лет) и Макара Бухарина (14 лет). В литературной номинации призовые места получили авторы футуристических эссе Яна Яндубаева (15 лет), Анна Олехова (15 лет) и Павел Гундоров (18 лет).

Кирилл Селиверстов, 1 место

Все творческие работы участников регионального этапа конкурса примут участие во всероссийском отборе и получат шанс попасть на страницы "энциклопедии будущего" - книги, которая будет издана в российском издательстве "Аванта", специализирующемся на научно-популярной литературе. Прием работ во всероссийском этапе конкурса продлится до 12 апреля 2020 года, принять участие в нем могут все желающие в возрасте от 11 до 18 лет. С полными условиями конкурса "Будущее время "Поколения М" можно ознакомиться по ссылке.

Дарья Лазина, 2 место

"Самара традиционно становится одним из самых активных регионов в "Поколении М" - наши школьники уже выставляли свои картины в Третьяковской галерее, выступали на одной сцене со звездами популярных телешоу, показывали свои коллекции на Неделе моды в Москве. Эти и другие возможности есть у каждого российского школьника - достаточно, чтобы у него был доступ в Интернет и желание развивать свои творческие способности. Всем участникам регионального этапа конкурса "Будущее время "Поколения М" я желаю удачи и не сомневаюсь, что мы увидим их работы на страницах "книги будущего", которая выйдет совсем скоро", - рассказал директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Ксения Косякова, 3 место

Алиса Петухова, спецноминация за смысловую выразительность