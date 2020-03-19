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Муниципалитеты Власть и политика

Общественный транспорт в Самаре проходит санобработку

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 марта, в трамвайно-троллейбусном депо глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет процесс дезинфекции вагонов общественного транспорта. Это одна из профилактических мер, введенных в городе в целях предупреждения распространения вирусных инфекций.

По словам директора ТТУ Михаила Ефремова, обработка вагонов дезинфицирующими средствами проводится дважды в сутки, перед выходом в смену. Обработка ведется внутри трамвая, включая поручни, окна, подоконники, ручки сидений и пол салона. Средства для обработки закуплены в достаточном количестве, отвечают требованиям безопасности и распределены на все шесть городских депо.

"Мне важно убедиться, что дезинфицирующих средств достаточно и работа по обработке вагонов проходит ежедневно. Люди, входя в общественный транспорт, должны чувствовать себя максимально безопасно", - подчеркнула Елена Лапушкина.

В Самаре создан оперативный штаб, в который вошли все руководители отраслевых департаментов администрации, главы администраций внутригородских районов, представители Роспотребнадзора, министерства здравоохранения, полиции.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции на заседании штаба приняты решения по введению ряда ограничительных мер. Вчера было подписано соответствующее постановление.

Напомним, ранее глава региона Дмитрий Азаров ввел в Самарской области режим повышенной готовности.
Пока в Самаре нельзя проводить закрытые спортивные, культурные и иные массовые мероприятия численностью более 50 человек.

Школы города переведены на дистанционное обучение. Руководителям организаций рекомендуется обеспечить режим проветривания, усилить дезинфекцию офисных и рабочих помещений, оказать содействие сотрудникам в удаленной работе. Также жителям Самары не рекомендуют покидать страну.

Кроме того, приостановлена работа государственных и муниципальных учреждений культуры - театров, библиотек, музеев. Информация о возврате билетов - на сайтах учреждений и в социальных сетях.
"Хочу обратиться ко всем жителям города и попросить максимально ответственно относиться к своему здоровью, здоровью своих родных и близких, к тем людям, которые работают и живут рядом, соблюдать элементарные меры предосторожности и рекомендации специалистов" - подчеркнула глава города.

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