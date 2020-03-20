Причиной гибели двух мужчин на 6-й просеке мог стать любовный треугольник

К гибели двух молодых людей, тела которых были обнаружены 17 марта в подъезде дома №161 на 6-й просеке в Самаре, могла привести ссора из-за девушки, сообщает samara.kp.ru.

Как оказалось, некоторое время назад девушка разорвала весьма длительные отношения с 25-летним мужчиной и стала встречаться с 21-летним студентом. Предыдущему жениху самарчанки это крайне не нравилось, он еще на что-то надеялся. Вечером 17 марта экс-возлюбленный девушки приехал к ней в гости, где застал ее нового ухажера. Разговора у молодых людей не получилось. Брошенный мужчина нанес оппоненту два ножевых удара в шею, от которых тот впоследствии скончался, и покончил с собой.

Пролить свет на произошедшие события помогла записка, найденная в куртке ревнивца, где он указал номер квартиры и этаж, где проживает его бывшая.

"По факту происшествия проводится проверка. По предварительной версии, один из участников конфликта нанес другому смертельные ножевые ранения, а после этого покончил с собой", - пояснили изданию в СУ СК по региону.

Выяснение всех обстоятельств продолжается. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.