Самарец, грабивший офисы с пистолетом, получил три года колонии

В Самаре суд вынес приговор 32-летнему мужчине, которого обвиняли в двух разбойных нападениях. Об этом сообщает прокуратура Кировского района.

27 октября 2019 г. около 18:30 он вошел в офис ООО МФК "Деньгимигом" в Кировском районе. Угрожая пистолетом, он потребовал отдать деньги. Сотрудница организации, опасаясь за свою жизнь, отдала 23,5 тыс. рублей.

На следующий день примерно в 15:10 злоумышленник пришел в офис ООО Фирма "СТОМ" в Промышленном районе. Также запугивая кассира-оператора пистолетом, мужчина забрал деньги - более 16 тыс. рублей.

Суд приговорил самарца к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.