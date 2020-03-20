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Суды Происшествия

Самарец, грабивший офисы с пистолетом, получил три года колонии

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор 32-летнему мужчине, которого обвиняли в двух разбойных нападениях. Об этом сообщает прокуратура Кировского района.

27 октября 2019 г. около 18:30 он вошел в офис ООО МФК "Деньгимигом" в Кировском районе. Угрожая пистолетом, он потребовал отдать деньги. Сотрудница организации, опасаясь за свою жизнь, отдала 23,5 тыс. рублей.

На следующий день примерно в 15:10 злоумышленник пришел в офис ООО Фирма "СТОМ" в Промышленном районе. Также запугивая кассира-оператора пистолетом, мужчина забрал деньги - более 16 тыс. рублей.

Суд приговорил самарца к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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