Психотерапевт Андрей Березовский: "Паника еще никому никогда не помогала"

Врач-психотерапевт Андрей Березовский рассказал Волга Ньюс, что по количеству и тематике обращений психиатры и психотерапевты не видят сейчас, в период пандемии, особых изменений.

"Вся эта, в основном, информационная шумиха, которая идет вокруг пандемии, заметно не отражается на поведении людей и их проблемах. По содержанию обращений также могу сказать - ничего не изменилось", - отметил он.

Также он подчеркнул, что для адекватного поведения в сложившейся ситуации нужно понимать несколько вещей. "Эта ситуация, с одной стороны, новая. С другой стороны, по медицинской сущности ничего нового в ней нет. У государства, у санитарной медицины есть огромный опыт, необходимый для того, чтобы с подобными проблемами успешно справиться. Ведь существует целая специальность - санитарные врачи. И первое, что люди должны понимать, - помощь доступна и она постоянно оказывается. Насколько мне известно, эпидемиологи активно трудятся, круглосуточно обеспечивая нашу безопасность. Делается это в тесном взаимодействии со всеми необходимыми структурами и органами власти. Параметры такого взаимодействия давно отработаны и хорошо знакомы всем специалистам", - говорит Андрей Березовский.

Второй момент, по словам врача, который необходимо понимать для избежания сложностей, также очень прост - соблюдение рекомендаций специалистов в части соблюдения чистоты рук, ношения масок и так далее.

"Медицинские работники к этим правилам и процедурам уже давно приучены. Противоэпидемический режим вводится в медучреждениях каждый год на протяжении многих лет. Врачи со студенческих времен приучены, например, к тому, что один карман в халате "чистый", другой "грязный". И чистыми руками в "грязный" карман просто так они не полезут, как и не положат в "чистый" карман авторучку, которую брали необработанными руками. Это уже выучено на уровне рефлексов. Соответственно, и населению было бы совершенно не вредно научиться простым мерам безопасности, внимательнее относиться к чистоте рук и соблюдать ряд простых и очень эффективных противоэпидемических мер. Следует, например, вспомнить, что еще совсем недавно вообще не существовало одноразовых масок и все прекрасно пользовались самодельными четырехслойными многоразовыми марлевыми повязками. Их можно сшить за несколько минут, они легко дезинфицируются и при правильном использовании абсолютно уверенно обеспечивают необходимую безопасность", - объясняет Андрей Березовский.

Также он отмечает, что особенностью части населения является недоверие к официальным источникам информации, которое ведет к росту неофициальных сведений, распространяющихся различными способами. Более того, подчеркивает врач, зачастую об официальных источниках информации граждане ничего и не знают.

Относительно ажиотажных всплесков спроса на те или иные продукты - это нормальная общечеловеческая реакция, не особенность России, считает он. Всплески эти, по его мнению, со временем утихнут.

"Да, на какой-то момент это может привести к пустым полкам, но это только на несколько часов или дней. То есть паниковать не надо. Паника еще никому никогда не помогала. А если уж кому-то станет совсем грустно и тревожно, в каждом регионе есть специализированные учреждения, в которых оказывают психологическую, а по необходимости и психотерапевическую, и психиатрическую помощь совершенно бесплатно", - подчеркнул Андрей Березовский.

Он добавил, что в переходе на домашний режим работы не видит ровным счетом ничего плохого, как и в нахождении дома на самоизоляции: "Я думаю, людям, оказавшимся на режиме самоизоляции, стоит воспринимать это время как возможность отдохнуть - не более того. Что же касается работы из дома, то, на мой взгляд, в целом очень хорошая практика. Развитие и широкое внедрение дистанционных методов работы давно назрело. Так что хочу пожелать всем здоровья. И главное - без паники!"