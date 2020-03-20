Дело самарского нейрохирурга, подозреваемого во взяточничестве, отправили в суд

В Самаре завершено расследование уголовного дела врача-нейрохирурга СГКБ №2 Евгения Козлова, неоднократно судимого Бориса Черняка и Любови Ивановой. Их обвиняют в 11 преступлениях по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Предложение посредничества во взяточничестве"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, Черняк предложил Ивановой и Козлову за деньги "заняться" оформлением медицинских документов для получения инвалидности. Так, с 2016 по 2019 г. Черняк один и вместе с Ивановой и Козловым получил от 12 человек от 70 тыс. до 320 тыс. руб. - всего 2,77 млн рублей.

Еще несколько эпизодов в деле появилось после того, как информацию о преступлении разместили следователи с обращением к пострадавшим.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.