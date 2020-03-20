В Самаре водителя осудили за нападение на пассажира такси

В Самаре суд вынес приговор таксисту, которого обвиняли в нападении на пассажира (ч.1 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В июле 2019 г. 30-летний пьяный мужчина у дома на ул. Калинина, 34 попросил водителя, арендующего автомобиль для пассажирских перевозок, довезти его от КРК "Метелица-С".

Водитель увидел на пассажире золотую цепочку с крестом. На месте назначения таксист проследил за жертвой и напал. Пострадавший упал, а нападавший забрал драгоценности общей стоимостью 50 тыс. рублей.

Потерпевший получил травмы средней тяжести.

В суде автомобилист полностью признал вину.

Мужчине назначили восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.