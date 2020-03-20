Заключенного осудили за дачу взятки сотруднику колонии

Волжский районный суд вынес приговор заключенному, которого обвиняли в даче взятки сотруднику исправительного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Осужденный отбывал длительный срок за сбыт наркотиков и решил приобрести телефон. Он предложил начальнику оперативной части деньги за то, чтобы тот пронес телефонов. Сотрудник колонии отказался, а заключенного задержали при передаче денег.

Мужчину приговорили к шести годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.