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Общество

На АвтоВАЗе выявлен второй заболевший коронавирусом

ТОЛЬЯТТИ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на 20 марта в Тольятти зафиксировано семь случаев заболевания COVID19, в том числе, количество заболевших сотрудников АвтоВАЗа увеличилось до двух человек, сообщает профсоюз автогиганта.

Это близкие родственники первого пациента с COVID-2019 в Тольятти. Они находились ранее и находятся сейчас в изолированном карантине под наблюдением врачей. За это время они не имели дополнительных контактов с окружающими. Состояние всех - удовлетворительное.

Количество ВАЗовцев, находящихся на 14-дневном карантине, на сегодня составляет 29 человек. Состояние всех нормальное. Они находятся под постоянным наблюдением врачей и сдают необходимые анализы.

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