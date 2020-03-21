На АвтоВАЗе выявлен второй заболевший коронавирусом

По состоянию на 20 марта в Тольятти зафиксировано семь случаев заболевания COVID19, в том числе, количество заболевших сотрудников АвтоВАЗа увеличилось до двух человек, сообщает профсоюз автогиганта.

Это близкие родственники первого пациента с COVID-2019 в Тольятти. Они находились ранее и находятся сейчас в изолированном карантине под наблюдением врачей. За это время они не имели дополнительных контактов с окружающими. Состояние всех - удовлетворительное.

Количество ВАЗовцев, находящихся на 14-дневном карантине, на сегодня составляет 29 человек. Состояние всех нормальное. Они находятся под постоянным наблюдением врачей и сдают необходимые анализы.